السعودية اليوم / وزير التعليم يقف ميدانياً على بداية العام الدراسي في مدارس التعليم العام



الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

وقف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, ميدانياً على بداية العام الدراسي في مدارس التعليم العام، وشارك المعلمين برنامجهم الصباحي في استقبال الطلاب وأولياء أمورهم.

وزار معاليه مدرسة الملقا الابتدائية في الرياض ووقف إلى جانب الطلاب في ساحة الطابور الصباحي، مردداً معهم النشيد الوطني قبل بداية الحصة الأولى، ثم تجول على فصول المدرسة، مشاركاً الطلاب فرحتهم بعودة العام الدراسي واكتمال استلام الكتب.

واستقبل آل الشيخ الطلاب المستجدين في المدرسة وأولياء أمورهم، مؤكداً الدور الفاعل لولي الأمر بوصفه شريكًا مساهمًا في العملية التعليمية، محفزًا أبناءه الطلاب لبداية جادة ومثمرة بالانطباع الذي تتركه الساعات الأولى في نفوس هؤلاء الصغار للانطلاق نحو تشكيل مستقبلهم وطموحاتهم.

وأثنى معالي وزير التعليم, على قادة المدارس والمعلمين بما يملكونه من خبرات تربوية وتعليمية تسهم في صناعة بيئة تعليمية جاذبة وتحقق طموحات القيادة، مبينًا أن الجميع أمام عام جديد يتجدد فيه العطاء لوطن يستحق الكثير, وتنتظم مع عودة المعلم والطالب الحياة بكل شغف نحو العلم والمعرفة والنماء.

// انتهى //

17:34ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.