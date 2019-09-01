السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس المنطقة العاشر بعد غدٍ



الدمام 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، يعقد مجلس المنطقة بعد غدٍ الثلاثاء جلسته العاشرة من دور الانعقاد السابع ، في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيل، أن المجلس سيستعرض خلال هذه الجلسة تقارير اللجان التابعة له، المتضمنة عددا من الموضوعات المرفوعة من المجالس المحلية بالمحافظات والمقترحات المقدمة من المواطنين وما توصلت إليه لجان المجلس من مرئيات حيالها.

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17:22ت م

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