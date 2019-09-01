

الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف: "يجسد هذا الاهتمام لخادم الحرمين الشريفين التاريخ الزاهر إبان توليه -أيده الله- إمارة منطقة الرياض لنصف قرن وتطلعه -حفظه الله- لجعل مستويات عاصمة للمملكة العربية السعودية في المصاف الأولى والثابتة والجاذبة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- .

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن في ختام حديثه الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.

// انتهى //

16:52ت م

0204



الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) .وأكد سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن الاهتمام المباشر والدعم السخي الذي تحظى به مدينة الرياض من القيادة , هو بهدف الارتقاء الشامل وإكمال مسيرة التطوير والتنمية وتوحيد الأهداف للرؤية الطموحة للمملكة 2030.وأضاف: "يجسد هذا الاهتمام لخادم الحرمين الشريفين التاريخ الزاهر إبان توليه -أيده الله- إمارة منطقة الرياض لنصف قرن وتطلعه -حفظه الله- لجعل مستويات عاصمة للمملكة العربية السعودية في المصاف الأولى والثابتة والجاذبة بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله- .وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن في ختام حديثه الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //16:52ت م0204

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير الرياض يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.