السعودية اليوم / فرق الدفاع المدني تخمد حريقين في بغداد والأنبار



بغداد 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية من إخماد حريقين نشبا اليوم في بغداد والأنبار.

وأفاد مدير الدفاع المدني بمحافظة الأنبار بأن حريقًا اندلع اليوم في خزانات وقود معمل سمنت كبيسة بالمحافظة, وأن فرق الدفاع المدني تمكنت من محاصرته وإخماده, ومنع امتداده إلى مواقع أخرى في المعمل.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق آخر اندلع في الطابق الثاني من مبنى السفارة الرومانية في بغداد اليوم .

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16:50ت م

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