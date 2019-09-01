السعودية اليوم / مرور المدينة ينفذ خطته المرورية للعام الدراسي الجديد



المدينة المنورة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

بدأت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة اليوم تنفيذ خطتها المرورية للعام الدراسي الجديد ١٤٤١هـ التي تتزامن مع بدء عودة الطلاب لمقاعد الدراسة.

وتتمحور الخطة المروية على ثلاثة جوانب , وهي الجانب التنظيمي وذلك بتوزيع كافة الضباط والأفراد الميدانيين وانتشار الدوريات والدراجات الآلية وبدعم الاداريين بجميع محافظات المنطقة على المحاور الرئيسية والتقاطعات والميادين وتكثيف التواجد المروري عند المدارس والجامعات لتسيير الحركة المرورية بانسيابية تامة منذ ساعات الصباح الباكر.

كما ركزت الخطة على الجانب الضبطي وذلك برصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة ومنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة ومتابعة حافلات النقل المدرسي ، كما ارتكزت بنود الخطة على الجانب التوعوي وذلك بتوزيع الورود والبروشورات التوعوية على أبنائنا وبناتنا الطلبة على التقاطعات والاشارات الضوئية وبالقرب من المدارس.

//انتهى//

16:46ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.