

السيح 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، مدارس مرحلة الطفولة المبكرة بتعليم الخرج ، وذلك بمقر المدرسة الابتدائية الثامنة والثلاثين في حي الريان بمدينة السيح .

واستمع الماضي خلال جولته في الفصول الدراسية لشرح وافٍ من مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي حول على ما تحتويه مدارس الطفولة المبكرة من وسائل تعليمية حديثة وتجهيزات فنية ، التي كانت في كامل جاهزيتها مع بداية أول يوم من العام الدراسي الجديد .

وأوضح الدكتور العتيبي أنه تم تجهيز 16 مدرسة لمرحلة الطفولة المبكرة بقطاعي التعليم في السيح والدلم التي تمثّل نتاج لجهود سابقة من إعادة تهيئة وتأهيل المدارس ، وذلك بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم في خطتها الإستراتيجية للتحول الوطني 2030 .

// انتهى //

16:43ت م

0200





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تدشين مدارس الطفولة المبكرة بتعليم الخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.