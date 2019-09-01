

الأفلاج 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

شارك محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني ومدير التعليم بالمحافظة الدكتور محمد آل مغيرة اليوم, الطلاب المستجدين من المرحلة الابتدائية بدء انطلاقة العام الجديد بابتدائية طارق بن زياد بليلى.

وكان قسم النشاط الطلابي بتعليم الأفلاج قد نفذ اليوم بمدرسة طارق بن زياد برنامجًا ترفيهيًا تضمن العديد من الألعاب الترفيهية والترويحية على أن يستمر على مدار الأسبوع التمهيدي متنقلاً بين خمس مدارس بالمحافظة, وذلك لترغيب الطلاب المسجلين حديثًا في المرحلة الابتدائية (الصف الأول الابتدائي) بالدراسة.

// انتهى //

16:41ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الأفلاج ومدير التعليم يشاركان طلاب المرحلة الابتدائية الأسبوع التمهيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.