السعودية اليوم / مدير مكتب تعليم أملج يتفقد عدداً من مدارس المحافظة



أملج 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

تفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة أملج هاشم الشريف ، اليوم، عدداً من مدارس المحافظة مع بداية العام الدراسي الجديد ، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة ومراكزها في أول أيام العام الدراسي .

وشارك الشريف ببرنامج الأسبوع التمهيدي للطلاب المستجدين، الذي اشتمل على الأنشطة الترفيهية، التي تأتي تهدف إلى مساعدة الطلاب على الانتقال من محيط الأسرة إلى محيط المدرسة ، وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس.

ونوه مدير مكتب التعليم بأملج بجهود مشرفي ومشرفات مكتب التعليم والقائمين على البرنامج من قادة وقائدات ومعلمي ومعلمات المدارس, مشيداً بما شاهده من برامج ترفيهيه وفعاليات ونشاطات ثقافية سوف يكون لها لأثر الكبير في إبعاد الخوف والرهبة من نفوس طلاب الصف الأول .

// انتهى //

16:22ت م

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