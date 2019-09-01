شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: ميناء الحديدة لايزال بوابة عبور السلاح الإيراني للميليشيات والان مع التفاصيل

قال الناطق باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، إن الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي لا ينقطع.

وأضاف المالكي، في تصريح إلى قناة "الحدث"، أن ميناء الحديدة لايزال بوابة عبور السلاح الإيراني للميليشيات.

Advertisements

ونفى المالكي، اليوم الأحد، أيلول 01، 2019، أي قصف لسجن حوثي في محافظة ذمار.

يشار إلى أن إيران واصلت، وعبر أكثر من وسيلة، تهريب السلاح إلى مليشيا الحوثي.