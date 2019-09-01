شكرا لقرائتكم إتلاف 700 وجبة و270 كجم لحوم في موقع مخالف بالمدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-01 إتلاف 700 وجبة و270 كجم لحوم في موقع مخالف بالمدينة متابعات الخليج 365 - واس ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق بأمانة منطقة المدينة المنورة, موقعاً مخالفاً حوله مجموعة من الوافدين إلى مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة عبدالله بن محمد آل طالع, أنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 700 وجبة, و270 كيلوجراماً من اللحوم, و100 كيلوجرام من الدجاج, كما جرى تسليم العمالة لوحدة ضبط المخالفات, مُشدداً على أن أمانة منطقة المدينة المنورة لن تتوانى في ملاحقة مخالفي الصحة العامة.

وأهاب آل طالع بالمواطنين والمقيمين إبلاغ الأمانة عن أي مخالفة عبر الاتصال بمركز طوارئ الأمانة على الرقم (940)، أو عبر تطبيق “أمانتي 940” المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم “0548990940” للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.









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