2019-09-01

الزميل الساعد أمينًا عامًا لغرفة جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

قرر مجلس إدارة غرفة جدة تكليف الزميل الإعلامي محمد الساعد أمينًا عامًا للغرفة.

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والمعروف أن محمد الساعد كاتب مقال ثابت منذ فترة طويلة، في صحيفة عكاظ، وله العديد من المشاركات في الفضائيات والبرامج الحوارية.

وتدرّج الساعد بالعمل في غرفة جدة حتى أصبح مساعدًا للأمين العام خلال الفترة الماضية.