فيلم وثائقي ضخم يوثق مسيرة سعود الفيصل على MBC1

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

في إطار يمزج بين التكريم والتوثيق للشخصيات البارزة في التاريخ الحديث، يُعرض وثائقي خاص عن صاحب السمو الملكي سعود الفيصل في أربعة أجزاء على MBC1. والمعروف أن الفيصل لُقب بأمير الدبلوماسية وعميدها، وعُرف بالخطيب المفوّه بلسان السلام، ويصفه الوثائقي بالشخصية الموسوعية التي أرست مبدأ السياسة في حضرة الأخلاق، وقادت سفينة الدبلوماسية السعودية على مدار أربعة عقود من الزمن، كان فيها شاهدًا على أهم الصفحات وأصعبها وأنصعها من عمر الأمتين العربية والإسلامية.

يتألف الفيلم من عدد كبير من المحاور الرئيسية والفرعية، الإنسانية والسياسية، إذ يجول على نشأته ومرحلتي الصبا والجامعة مضيئًا على هواياته، وموقفه من المرأة وما إلى ذلك من أمور.

كما يمثل تكريمًا للرجل ضمن عمل ضخم، يتضمن شهادات من كبار الشخصيات في العالم، ليس عن الأمير سعود الفيصل فحسب، بل على التاريخ والمرحلة الزمنية التي أمضاها الفيصل في الحياة العامة. وتأثره بالأمراء، وملفات في السياسة العربية والدولية ودور الأمير فيها.

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ويتضمن الفيلم بأجزائه الأربعة، شهادات مصورة مع نحو 40 شخصية سعودية وعربية وعالمية، منهم أمراء ورؤساء دول ورؤساء حكومات وشخصيات سياسية مؤثرة.

وسيعرض الوثائقي عن الأمير الراحل سعود الفيصل على MBC1، كل اثنين في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلًا بتوقيت السعودية.