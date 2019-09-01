تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في جامعة حائل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلنت جامعة حائل، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة بكليات الجامعة في مدينة حائل وفروعها في بقعاء وموقق والشنان والحائط وسميراء والغزالة والشملي.

وحددت الجامعة، المستندات المطلوبة للتقديم الذي بدأ اليوم الأحد، على الوظائف الإدارية الشاغرة في الجامعة (للرجال والنساء) على النحو التالي:

1- السيرة الذاتية

2- صورة الهوية الوطنية

3- صورة المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة من شهادة المعادلة في حال الحصول على المؤهل من خارج المملكة

4- صورة من شهادة التصنيف للهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للمتقدمين على الوظائف الصحية

5- صور من الدورات التدريبية بشرط ألا تقل مدة الدورة عن ستة أشهر

6- صورة من الخبرات المعتمدة والمصدقة من التأمينات بالنسبة لخبرات القطاع الخاص

وقالت الجامعة، إن التقديم يتم عبر موقعها وفق الشروط التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:

https://apps.uoh.edu.sa/dfa