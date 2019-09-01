الان تتابع “الخليج 365” تتقدم بالعزاء في وفاة “شقيقة والد” المقدم سعيد العمري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إدارة التحرير - الخليج 365: توفيت “شقيقة والد” المقدم مهندس سعيد العمري، مدير مركز السلامة الميدانية بالدفاع المدني بجدة، وتم دفنها في النماص. وتستقبل الأسرة العزاء في وفاة الفقيدة في النماص. صحيفة “الخليج 365” التي آلمها النبأ؛ تتقدم بخالص العزاء واصدق المواساة لذوي الفقيدة، سائلين المولى جلت قدرته أن يغفر لها، ويجعل الجنة مثواها الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الخليج 365” تتقدم بالعزاء في وفاة “شقيقة والد” المقدم سعيد العمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.