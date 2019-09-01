شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: استعادة مليونَيْ متر مربع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة أعمال إزالة لتعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة شيدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع، في نحو 8 مواقع متفرقة بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فورا، وأشار إلى أن التعديات شملت إقامة مبانٍ مخالفة وأحواش غير نظامية وغيرها من التجاوزات التي تضر بسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بها، منبها أن أعمال إزالة التعديات استغرقت نحو 4 أيام، فيما أسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها في أعمال الإزالة.

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يذكر أن أعمال الإزالة جاءت وفق توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، التي تنص على سرعة التعامل مع الإحداثات، وإزالتها فورا، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة، مؤكدا أن الإحداثات التي تطال الأراضي الحكومية من قبل المعتدين، تعتبر من أهم العوامل المعطلة للتنمية في المنطقة، لافتاً إلى أن الأمانة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك.

من جهة أخرى، فتحت أمانة منطقة عسير الأسبوع الماضي مظاريف عدد من الفرص الاستثمارية في مدينة أبها، بحضور المستثمرين المتقدمين بعطاءاتهم للفوز بالفرص الاستثمارية المتاحة، وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن اللجنة فتحت مظاريف 3 فرص استثمارية بحضور المستثمرين وبشكل علني والإعلان عن قيمة العطاء المقدم والتأكد من اكتمال جميع الشروط ومن بينها الضمان البنكي والترخيص المناسب للنشاط وغيرها من الاشتراطات الأخرى، التي اشتملت على أنشطة تجارية طويلة الأجل.

وقال: سيجري العمل على استكمال إجراءات الترسية خلال الأيام القادمة لكي يبدأ العمل بها فعلياً، ليستفيد أهالي المنطقة من خدماتها، مشيرا إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة للعام الحالي الذي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخدمات البلدية، سعياً من الأمانة للتوسع في مشاريعها وجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة خلال الفترة القادمة، لمواكبة رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.

يذكر أن قيمة المشاريع التي تم فتح مظاريفها تجاوزت مليوني ريال، علما أن الأمانة وبلدياتها طرحت خلال العام الحالي أكثر من 588 فرصة استثمارية عبر منصة «فرص»، كما استحدثت أخيراً مقراً لمركز رجال الأعمال، تم تدشينه من قبل أمير المنطقة إيماناً من الأمانة بأهمية جذب المستثمرين وتقديم كافة الخدمات لهم بكل يسر وسهولة.