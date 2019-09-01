مستشفى شرق جدة يطلق حملة "صحتي في مدرستي"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة

أطلق مستشفى شرق جدة والمراكز التابعة له حملة "صحتي في مدرستي" التي تزامنت من بدء العام الدراسي الجديد لتعريف الطلاب والطالبات بمشاكل تسوس الأسنان وإجراء الفحص لهم، وخصص عيادة متنقلة لتقديم خدمة متكاملة.

وأكدت الدكتورة أماني قشقري أن الحملة تهدف إلى نشر التثقيف الصحي لجميع المدارس والأهالي، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بكيفية تفادي التسوس، إضافة إلى برنامج الفحص الاستكشافي لجميع طلاب وطالبات المراحل الدراسية، ومبادرة خفض معدلات السمنة أيضا لدى الطلبة "رشاقة" وفحص كتلة الجسم.

وأشارت إلى أن الحملة نبهت إلى المقصف الصحي الذي يتضمن كل شيء صحي في المدرسة، ومبادرة مكافحة التدخين للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات، وخصصت ركن النادي الصحي الذي توجد به ألعاب رياضية للحفاظ على لياقة جسم الطلاب والطالبات، وركن النظافة الشخصية، ومبادرة الحقيبة المدرسية لاختيار الحقيبة المناسبة لكل سن طالب، وركن الواقع الافتراضي للترفيه والتعليم.