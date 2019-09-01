"الأرصاد" تنبه بهطول أمطار على محافظات بمنطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها متقدما عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان، مشيرة إلى الحالة أن المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته.