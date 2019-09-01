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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم صاحب الـ 27 عاماً لمدة ثلاث سنوات، حيث يلعب في مركز الوسط، قادمًا من نادي ميدتييلاند الدنماركي.
وسبق للاعب أن مثّل بلاده ضمن الفئات السنية للمنتخب الوطني، بينما لعب لعدة أندية أبرزها نادي غينت البلجيكي.
من جهته، عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مؤكدًا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق، مؤكدًا سعيه لتحقيق تطلعات جماهير الفتح.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 04:42 PM
أعلنت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم صاحب الـ 27 عاماً لمدة ثلاث سنوات، حيث يلعب في مركز الوسط، قادمًا من نادي ميدتييلاند الدنماركي.
وسبق للاعب أن مثّل بلاده ضمن الفئات السنية للمنتخب الوطني، بينما لعب لعدة أندية أبرزها نادي غينت البلجيكي.
من جهته، عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مؤكدًا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق، مؤكدًا سعيه لتحقيق تطلعات جماهير الفتح.
، النرويجي غوستاف ويخايم فتحاوي لثلاث سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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