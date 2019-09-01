، بالهدايا والورود.. جامعة "المؤسس" ترحب بطلابها المستجدين ،

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استقبل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني نيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم الأحد الطلاب المستجدين في يومهم الأول بالسنة التحضيرية بمعهد اللغة الإنجليزية بحضور عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله البارقي.
وتم استقبال الطلاب المستجدين بأجمل عبارات الترحيب والورود والهدايا الرمزية، بهدف إيصال رسالة إيجابية وتحفيزية للطلاب في أول أيام الدراسة، حيث تحرص الجامعة على توفير المناخ والبيئة التعليمية المناسبة للطالب.
وقدم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية التهنئة للمستجدين بقبولهم في الجامعة وأكد أن الجامعة وبتوجيه من مدير الجامعة أكملت كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي 1441هـ من خلال تهيئة البيئة العلمية الملائمة وتوفير كافة الخدمات التي تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمال الطلاب والطالبات لخدمة الدين ثم المليك والوطن."
وخلال الاستقبال حثّ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية جميع الطلاب على بذل قصارى جهدهم للتفوق والتميز في دراستهم الجامعية، حيث وجّه المستجدين على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الجامعة من أنشطة وبرامج متنوعة وخدمات وتسهيلات تقدمها الجامعة على مدار العام الدراسي.
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441 04:11 PM
بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية.. وفي أول أيام العامبالهدايا والورود.. جامعة "المؤسس" ترحب بطلابها المستجدين
استقبل وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني نيابة عن مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم الأحد الطلاب المستجدين في يومهم الأول بالسنة التحضيرية بمعهد اللغة الإنجليزية بحضور عميد معهد اللغة الإنجليزية الدكتور عبدالله البارقي.
وتم استقبال الطلاب المستجدين بأجمل عبارات الترحيب والورود والهدايا الرمزية، بهدف إيصال رسالة إيجابية وتحفيزية للطلاب في أول أيام الدراسة، حيث تحرص الجامعة على توفير المناخ والبيئة التعليمية المناسبة للطالب.
وقدم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية التهنئة للمستجدين بقبولهم في الجامعة وأكد أن الجامعة وبتوجيه من مدير الجامعة أكملت كافة الاستعدادات لبداية العام الدراسي 1441هـ من خلال تهيئة البيئة العلمية الملائمة وتوفير كافة الخدمات التي تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمال الطلاب والطالبات لخدمة الدين ثم المليك والوطن."
وخلال الاستقبال حثّ وكيل الجامعة للشؤون التعليمية جميع الطلاب على بذل قصارى جهدهم للتفوق والتميز في دراستهم الجامعية، حيث وجّه المستجدين على الاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الجامعة من أنشطة وبرامج متنوعة وخدمات وتسهيلات تقدمها الجامعة على مدار العام الدراسي.
، بالهدايا والورود.. جامعة "المؤسس" ترحب بطلابها المستجدين ،
المصدر : الخليج 365
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