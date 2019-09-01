الاستعلام عن صلاحية الاقامة| الاستعلام عن هوية مقيم وتاريخ انتهاء الاقامة من أبشر وزارة الداخلية...

نكتب لكم اليوم مقال مهم لكل المغتربين المصريين والعرب فى الأراضي السعودية، ونتحدث اليوم عن طريقة أو خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فقد وفرت بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية طريقة إلكترونية للاستعلام عن صلاحية الاقامة لا تتطلب أي جهد أو وقت.

ومن هنا أصبح الاستعلام عن الاقامة أمر بسيط وليس كالسابق يتطلب الذهاب إلى مقر وزارة الداخلية، ولكي يقنن المغترب وضعه يجب أن تكون اقامته سارية بدون أي مشاكل، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم خلال هذه المقالة طريقة الاستعلام عن صلاحية الاقامة، فقط تابع المقال.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تقدم وزارة الداخلية السعودية عدة خدمات إلكترونية من خلال بوابتها أبشر تُعد هى الخدمات الأكثر انتشاراً وطلباً بين المواطنين والمغتربين، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، ولكي تستعلم عن كل المعلومات التى تخص اقامتك من موعد انتهاء وكيفية تجديدها، تابع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. اكتب رقم الإقامة والرمز المرئي ثم اضغط عرض.

الآن سوف تظهر لك صلاحية الإقامة الخاصة بك.

استعلام عن تجديد اقامة

يقوم ملايين المغتربين في الأراضي السعودية بالاستعلام عن تجديد الاقامة الخاصة بهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية التى قد تلاحقهم فى حالة كسر تاريخ انتهاء الاقامة بدون تجديد، وقد وضحنا أعلى المقال خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة وطريقة التجديد بالتفصيل.

وفى نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل، ولأي استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت ممكن