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طريقة الاستعلام عن هوية مقيم وصلاحية الاقامة 1441 مع الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة عبر بوابة...

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نتطرق اليوم فى هذا المقال إلى موضوع مهم جداً وهو الاستعلام عن هوية مقيم، فهذا الموضوع بلا شك يهم كل مغترب عن وطنه يعمل فى المملكة العربية ، وينبغي على كل مقيم بالأراضي السعودية أن يلتزم بقوانينها فيما يخص بالإقامة، ولهذا ننصحه بتجديد إقامته قبل انتهائها.

وبما أن موضوع الإقامة هام جداُ فقد خصصنا له فى موقعنا أكثر من مقال، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم روابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة فى ظل اهتمامنا بكل المواضيع السعودية التى تهمكم، فتابعونا.

الاستعلام عن هوية مقيم

ننصح اخواننا المغتربين المقيمين فى الممكلة العربية السعودية بأن يجددوا اقامتهم فور انتهائها مباشرة، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابتها أبشر كل المعلومات المتاحة عن الإقامة وكيفية تجديدها بطريقة إلكترونية، وهذا قد وفر الكثير من الجهد والوقت على كل المقيمين داخل المملكة فى الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة

الآن يُمكنك بمجرد الجلوس أمام اللابتوي الخاص بك والدخلو إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن كل ما يخص اقامتك بخطوات بسيطة وفى خلال دقائق معدودة، فقط اتبع الآتي:

  • قم بزيارة منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
  • قم بإدخال رقم الإقامة لديك والرمز المرئي ثم اضغط عرض.
  • الآن تظهر لك بيانات إقامتك وتاريخ انتهائها.
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الكلمات الدلائليه
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