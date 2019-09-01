وظائف جدارة | التقديم في وظائف وزارة التعليم 1441 هجريًا.. والوظائف الإدارية في الخدمة المدنية على...

كشف موقع جدارة عن وظائف جديدة متاحة في وزارة التعليم السعودية، وذلك ضمن الوظائف الإدارية، والتي يتم فتح باب التقديم عليها على موقع جدارة في الوقت الحالي، مؤكدة بأن هذا الموقع سيكون مخصص من أجل التقديم في الوظائف الحكومية والفرص الشاغرة في كافة المؤسسات، ولذا فنحن في موقع عرب نيوز، سنتابع معاكم عن قرب كل ما يخص تقديم جدارة للوظائف الإدارية في وزارة التعليم السعودية، وسنحاول تسليط الضوء على شروط ومتطلبات الوظائف الشاغرة عبر نظام جدارة بالمملكة العربية السعودية.

بحسب ما تم تأكيده من قبل مصادر مسؤولة في وزارة التعليم السعودية عبر نظام وموقع جدارة، فإن هناك نحو 173 وظيفة شاغرة في الوظائف الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وستكون موجودة للتقديم عليها عبر موقع جدارة، بدءًا من صباح اليوم الأحد الموافق 1 سبتمبر الجاري.

وظائف جدارة | كافة تفاصيل الوظائف التعليمية الشاغرة

قالت المصادر المسؤولة في السعودية، بأن وظائف جدارة هي التي يتم التقديم عليها عبر نظام التوظيف الإلكتروني التابع لوزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية، ويسعى إلى خلق نوع من الشفافية ومن محاولة فرض مبدأ تكافؤ الفرص على كافة الوظائف الحكومية في الفترة المقبلة.

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وبحسب آخر التقارير الإعلامية، فإن عدد الوظائف الشاغرة على نظام جدارة في الوقت الحالي، قد وصل لنحو 173 وظيفة متاحة للرجال والنساء على حد سواء، وسيبدأ التقديم على وظائف جدارة منذ الساعات الأولى لصباح الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث يتم الدخول إلى موقع جدارة، وبعد ذلك تبدأ خطوات التسجيل وطلب التوظيف في الأماكن الشاغرة التي تم الإعلان عنها.

وظائف جدارة التعليمية 1441 هجريًا

تم فتح التقديم في وظائف جدارة على مدار الساعات المالية، وقد تم توفير عدد كبير من الوظائف مختلف الوزارت السعودية مع بداية العام الجديد، ولكن بقت وظائف جدارة الخاصة بوزارة التعليم السعودية، هي من بين الأكثر في الطلب من قبل الرجال والنساء، خاصة في ظل الإعلان عن كون التقديم في وظائف جدارة التعليمية سوف يستمر من صباح الأحد الموافق الأول من شهر سبتمبر2019 من الساعة 9 صباحا، ولمدة 5 أيام حتى الخميس 5 سبتمبر 2019 الساعة 11 صباحا.

طريقة التسجيل في وظائف جدارة

يجب على الراغبين في التسجيل في وظائف جدارة، محاولة الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط “من هنا“، وبعد ذلك إختيار الوظائف التي يريد التقديم عليها من عدد كبير من وظائف جدارة الشاغرة في الوقت الحالي، وبعد ذلك إدخال السيرة الذاتية، وملئ كل البيانات المطلوبة من قبل موقع نظام جدارة، وكذلك تسجيل كل المؤهلات والشهادات التي تحصل عليها المتقدم، والإنتظار إلى حين معرفة موعد إعلان نتائج الترشيح في وظائف جدارة.