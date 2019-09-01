دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. شرطة الرياض تكشف ملابسات إطلاق النار في حي النهضة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سلمان التويجري، أنه «على ضوء ما ورد للأجهزة الأمنية في تمام الساعة (6:45) من مساء الأربعاء الموافق 27/ 12/ 1440هـ من بلاغاتٍ عن سماع صوت إطلاق نارٍ بحي النهضة شرق العاصمة الرياض، باشرت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض مهامها، وجرى تحديد الموقع، وعثر على عددٍ من الأظرف الفارغة، أمام أحد المنازل المقام به مناسبة احتفالٍ خاصة.

وأكد التويجري، أنه «جرى القبض على مالك العقار (مواطن/ في العقد السادس من العمر)، وجرى إيقافه وتحريز ما رفع في الموقع من آثار، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية».

واختتم التويجري، قائلًا: إن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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