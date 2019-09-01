بالصور: مدارس الطفولة المبكرة تستقبل طلاب الصفوف الأولية في أول يوم دراسي

استقبلت مدارس الطفولة المبكرة صباح اليوم (الأحد) طلاب الصفوف الأولية البنين لأول مرة بعد إسناد تدريسهم لمعلمات مختصات. وكان مجلس الوزراء قد أقر تطبيق مشروع مدارس الطفولة المبكرة هذا العام، وذلك بإسناد تدريس الصفوف الأولية للبنين إلى المعلمات في أكثر من 1400 مدرسة.
وبدأت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة الأحد الماضي التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية.
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