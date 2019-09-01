استقبل رجال المرور الطلاب والطالبات بالهدايا، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 1441هـ، متمنين لهم كل الوفيق والنجاح. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قيام رجال الأمن بتوزيع الهدايا على الطلاب والطالبات عند الإشارات المرورية، وبوابات المدارس؛ تحفيزاً لهممهم ورفعاً لمعنوياتهم. وأهابت الإدارة العامة للمرور بأولياء الأمور وقائدي المركبات التقيد بالأنظمة المرورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: رجال المرور يستقبلون الطلاب والطالبات بالهدايا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.