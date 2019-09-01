شهر يفصلنا عن إلزام المطاعم بكشف مسببات الحساسية في قائمة الوجبات

قالت هيئة #الغذاء_والدواء اليوم الأحد: إنه اعتبارًا من ١ أكتوبر القادم، سيتم إلزام المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، التي تقدم للمستهلك خارج المنزل. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفر معلومات صحيحة عن محتويات الوجبات التي يتم تقديمها.

وأبلغت الهيئةُ المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة، بالالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (2018/‏56 SFDA.FD)، والتي تنص على الإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل؛ حيث منحت مهلة للمنشآت المعنية لتصحيح أوضاعها حتى تاريخ 30/ 9/ 2019؛ مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حالة عدم الالتزام.