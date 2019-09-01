السعودية اليوم / مدارس الباحة تستقبل أكثر من 55 ألف طالب وطالبة



الباحة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، أكثر من 55 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، من جميع أبناء وبنات المنطقة.

وتابع المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، ومساعديه ومدراء مكاتب التعليم وما يقارب من 400 مشرف ومشرفة، سير العمل التربوي والتعليمي في مدارس المنطقة، حيث تفقد سير الدراسة وانتظام الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وهنأ الدكتور الزهراني جميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمناسبة انطلاقة العام الدراسي الجديد، سائلاً الله عز وجل أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والنشاط والتفوق، مؤكدًا أن الانطلاقة كانت متميزة وناجحة ولم تسجل حالات تأخر أو غياب ملفت بين أوساط الطلاب والطالبات في عموم المدارس.

وأفاد أن نجاح خطط استقبال الطلاب والطالبات مع بداية العام الجديد وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية، مشيداً بالجهود والفعاليات والبرامج التي نفذتها إدارات المدارس، التي كان لها بالغ الأثر في جذب الطلاب والطالبات للدوام المدرسي بعد العودة من أطول إجازة دراسية يمرون بها، وتميزت البرامج بنوع من التجديد والتطوير داخل البيئة المدرسية بما ينسجم مع الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة.

وأوضح مدير تعليم منطقة الباحة أن الإدارة نظمت الكثير من الجولات الإشرافية شارك في تنفيذها المشرفين والمشرفات لدعم قادة وقائدات المدارس، والوقوف على سير بداية العام الدراسي، ورفع التقارير الإشرافية اللازمة وتذليل الصعوبات ومعالجة المعوقات.

وأكد على ضرورة تعزيز المواطنة الصالحة في نفوس الطلاب والطالبات، وغرس القيم الإسلامية والتربوية والوطنية في نفوسهم، والاهتمام برعايتهم تربوياً وسلوكياً وصحياً، وحثهم على المواظبة والسلوك والتفوق العلمي خلال حوارهم مع الطلاب ومنسوبي المدارس.

وبدأ قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات عامهم الدراسي بمصافحة الطلاب والطالبات مع ساعات الصباح الأولى وتهنئتهم بانطلاقة العام الدراسي الجديد 1441 هـ، وقاموا بتوزيع الورود والحلوى والهدايا للطلاب والطالبات في جو مفعم بالبهجة والسرور والفرح والنشاط والحيوية.

وعمدت الكثير من المدارس إلى وضع لافتات ترحيبية بالطلاب وأولياء أمورهم، بالإضافة إلى توزيع المقررات الدراسية والجدول المدرسي، وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية، بهدف ضمان بداية جادة مع انطلاقة فعاليات اليوم الدراسي.

وشهدت المدارس الابتدائية انطلاقة فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائية الذي دشنه محافظي المحافظات المنطقة، حيث نفذت المدارس العديد من البرامج الترفيهية والحركية التي تفاعل معها الطلاب المستجدين.

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15:39ت م

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