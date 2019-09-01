السعودية اليوم/ مدراس المنطقة الشرقية تستقبل أكثر من 400 ألف طالب وطالبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1441هـ



الدمام 2 محرم 1441 هـ الموافق 1 سبتمبر 2019 م واس

انتظم أكثر من 469121 طالباً وطالبة في المنطقة الشرقية، اليوم في مدارسهم بالمراحل الدراسية الثلاث والطفولة المبكرة مع بدء العام الدراسي 1441هـ، إلى جانب 2144 طالبا وطالبة في مدارس رياض الأطفال بالمنطقة.

ووقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، اليوم على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس المنطقة مع بدء اليوم الدراسي الأول، رافعاً الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يلقاه التعليم في المنطقة من دعم ورعاية وتوجيه.

وأكد الدكتور الشلعان أن رسالة سموهما للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات مع بدء العام الدراسي الجديد تعد أكبر تحفيز لهم لبدء عام دراسي موفق بإذن الله تعالى، كما رفع سعادته شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومعالي نائبه ومعالي مساعده على ما حظيت به الإدارة من دعم دائم في مختلف جوانب العمل التعليمي.

وأضاف بأن تعليم المنطقة استعد مبكرا لاستقبال العام الدراسي الجديد بتوفير احتياجات المدارس بتوفير التجهيزات والكوادر البشرية والمقررات، وصولا لتأهيل المباني وصيانتها وتنفيذ خمسة مبان جديدة، إلى جانب توفير النقل المدرسي بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، وكذلك الميزانيات التشغيلية.

من جهة أخرى قام مدير تعليم الشرقية بزيارة عدد من المدارس في المنطقة وذلك للوقوف على استعداد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، وللاطمئنان على ابنائه الطلبة في بداية العام الدراسي، حيث اطلع على البرامج المقدمة للطلاب في اليوم التمهيدي التي تركز على الجوانب الترفيهية والتنظيمية للطالب خلال يومه الدراسي.

كما تجول الشلعان على الفصول الدراسية، واطلع على انجازات مركز مصادر التعلم واستمع لشرح مفصل عن التقنيات الحديثة المستخدمة في المركز لخدمة الطلاب والمعلمين ومراحل تطور مركز مصادر التعلم وأنشطة المدرسة ثم الاطلاع على آلية الاستعارة، والعمل داخل المصادر من قبل الطلاب، مهناً في الوقت نفسه مشرف مركز مصادر التعلم بالحصول على المركز الأول على مدارس تعليم شرق الدمام.

من جانب آخر افتتح مدير تعليم الشرقية، اليوم مركز الشيخ سعيد العامري لمصادر التعلم للتربية الخاصة والذي يحتوي على جميع التجهيزات المدرسية من اجهزة حاسب آلي مخصصة ببرامج تتناسب مع طلاب التربية الخاصة إضافة إلى عدد من اركان تعلم لجميع المواد والتي تخدم فئة طلاب التربية الخاصة وتساهم في تنمية مهارات التفكير والإبداع وتستهدف التعلم من خلال ألعاب ولوحات إرشادية ووسائل مهنية تساعد في مواكبة الواقع.

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15:39ت م

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