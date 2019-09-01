السعودية اليوم / أكثر من 140 ألف طالب وطالبة يعودون لمقاعد الدراسة بحائل



حائل 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استقبلت مدارس التعليم بمنطقة حائل مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم, أكثر من 140 ألف طالب وطالبة وسط تجهيزات وترتيبات هيَّأتها إدارة التعليم بالمنطقة.

وتفقد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني وعدد من القيادات التعليمية عدداً من المدارس للتأكد من جاهزيتها وتدشين انطلاقة النقل المدرسي والحافلات المجهزة للنقل العام والتربية الخاصة، إلى جانب التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس, منوهين بما وجدوه من تجهيزات واستعداد مبكر في المدارس وتنفيذ برامج استقبال الطلاب.

ونوه مدير التعليم بالمنطقة بما يجده قطاع التعليم من دعم من قبل القيادة وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه, مقدماً التهنئة بمناسبة بداية العام الدراسي للطلاب والطالبات والزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور في المنطقة متمنياً أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والنجاح والإبداع .

وأكد الدكتور الثويني العمل على تقديم البرامج والمشروعات الطموحة والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الطلاب والطالبات بما يحقق رسالة التعليم ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ووفقاً لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .

من جهة أخرى قامت مساعدة المدير العام للتعليم للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي بزيارة عدد من المدارس والوقوف على جميع الاستعدادات واستقبال الطالبات في أول يوم دراسي والاطلاع على برامج التهيئة والاستعداد خاصة للصف الأول الابتدائي.

وأكدت الجنيدي استمرار الزيارات الميدانية ومتابعة الانضباط المدرسي واستلام جميع المقررات الدراسية ، وبدء الدراسة الفعلية للطالبات بإشراف إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بالمنطقة.

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15:38ت م

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