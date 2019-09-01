السعودية اليوم / مدارس سراة عبيدة تستقبل أكثر من 14 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي



ظهران الجنوب 2 0محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 واس

استقبلت مدارس محافظة سراة عبيدة، اليوم أكثر من 14 ألف طالبًا وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام، وتفقد مدير إدارة التعليم المكلف تركي الفالح ، صباح اليوم سير العملية التعليمية في عدد من المدارس، وشارك الطلاب حضور الطابور الصباحي، بهدف مشاركة الطلاب انطلاقة العام الدراسي لتحفيزهم وتشجيعهم.

وألقى الفالح خلال جولته في ثانوية الملك فهد كلمةً رحب فيها بالطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، وحثهم على الجد والاجتهاد والتكاتف مع الهيئة التدريسية في سبيل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة ، ولإكمال مسيرة العلم والمعرفة في هذا الوطن الغالي.

// انتهى //

15:37ت م

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