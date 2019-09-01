السعودية اليوم / كلية الاتصالات بالرياض تنظم برنامج استقبال المتدربين المستجدين



الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

أقامت كلية الاتصالات بالرياض اليوم , برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1440 / 1441هـ ,الذي نفّذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لشؤون المتدربين على مسرح الكلية.

وحث عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، في كلمة له , المتدربين المستجدين، على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير أمورهم بكل يُسر وسهولة.

وبين أن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة؛ مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي؛ لما يخدمهم مستقبلاً.

من جانبه، أوضح وكيل الكلية إبراهيم الحناكي، أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها، مفيدًا أن البرنامج يستمر على مدى يومين يقدم خلاله تعريفٌ بأقسام الكلية وإداراتها المختلفة، كما يتخلله زيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية، والمعامل والورش، وإدارة خدمات المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.

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15:37ت م

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