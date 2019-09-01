السعودية اليوم / محافظ العقيق يدشن الأسبوع التمهيدي بالمحافظة



‎الباحة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي اليوم، الأسبوع التمهيدي بابتدائية العقيق، بحضور نائب مدير عام التعليم بالباحة لشؤون البنين علي عوضه مديس، ومدير مكتب تعليم العقيق عيد سعد الغامدي.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقيت كلمة أولياء الأمور التي تناولت أهمية متابعة الأبناء مع المدرسة، وبناء شراكة مهمة بين المدرسة والمنزل، ومكانة المعلم وجهوده في تعليم الأجيال.

// انتهى //

15:33ت م

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