السعودية اليوم / انتظام أكثر من 300 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

استهل أكثر من 300 ألف طالب وطالبة صباح اليوم بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة عامهم الدراسي الجديد 1441هـ وسط منظومة تعليمية متكاملة من الاستعدادات التي اشتملت على عدد من الفعاليات الإرشادية والتثقيفية لإعداد الطلاب والطالبات.

وتفقد مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم، سير الدراسة في عدد من المدارس، منوهاً بضرورة تنفيذ فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي ومدارس فصول الطفولة المبكرة والتهيئة الإرشادية للأول المتوسط والأول الثانوي.

وثمن العبدكريم للجميع بدايتهم الجادة من اليوم الأول، ولمديري ومديرات المدارس ووكلائها والمساعدات على استعداداتهم المتميزة قبل بداية العام وتوزيعهم للكتب على الطلاب والطالبات من اليوم الأول، داعياً الله سبحانه للأبناء الطلاب والطالبات ولجميع رجال الميدان التربوي بالنجاح والتوفيق وتحقيق الآمال المعقودة عليهم.

وكانت إدارة التعليم بالمدينة المنورة قد عقدت في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد خلال الفترة الماضية لقاءات موسعة ناقشت فيها أبرز معوقات انطلاق العام الدراسي، ووضع الآليات والحلول المقترحة لضمان بداية جادة لهذا العام.

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15:31ت م

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