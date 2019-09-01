السعودية اليوم / إيقاف 22 مهاجرًا غير شرعي بالجزائر



الجزائر 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من حرس السواحل الجزائري 22 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات متفرقة بمحافظة مستغانم شمال غرب الجزائر.

وأوضحت مصادر من حرس السواحل الجزائري اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون التوجه بحرًا إلى السواحل الإيطالية، لافتًا النظر إلى أنه تمت مصادرة ثلاث قوارب وسيارتين ومبلغ مالي من المهاجرين.

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15:29ت م

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