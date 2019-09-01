السعودية اليوم / 70 ألف طالب وطالبة يتنظمون بجامعة طيبة



المدينة المنورة 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

بدأت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم استقبال أكثر من 15 ألف من طلبتها المستجدين بتنظيم برامج تعريفية وترحيبية لهم، في الوقت الذي انتظم فيه أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في فصولهم الدراسية إيذانا ببدء عام دراسي جديد في مركز الجامعة الرئيسي في المدينة المنورة، والفروع بالمحافظات.

وأكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود على أهمية بدء العام الدراسي منذ اليوم الأول بحضور أعضاء هيئة التدريس والمشرفين الأكاديميين، وتهيئة الطلاب لبدء العام الدراسي الجديد، مبينًا أن كليات الجامعة وعماداتها تتنافس للترحيب بأبنائها الطلبة وتخصيص يوم تعريفي للطلبة المستجدين تختلف فعاليته من كلية لأخرى.

واشتملت اللقاءات التعريفية على كلمات توجيهية، إضافة إلى عروض مرئية عن الكليات والخدمات المقدمة بها، إضافة إلى تثقيف الطلبة بأهمية الإرشاد الأكاديمي وضرورته، وفي الختام تدار الأسئلة بين الطلاب والمشرفين ورؤساء الأقسام العلمية.

// انتهى //

15:28ت م

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