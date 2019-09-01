

ظهران الجنوب 02محر 1441 هـ الموافق 01سبتمبر 2019 م واس

تفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح ومدير التعليم سعيد بن هباش الوادعي عددًا من مدارس المحافظة في إطار متابعة استعدادات العام الدراسي الجديد ، ودشن انطلاقة الأسبوع التمهيدي في مدرسة مسلمة بن عبدالملك الابتدائية ، وشارك القرقاح الطلاب برنامجهم الإذاعي بكلمة هنأ فيها جميع منسوبي التعليم في مدارس الإدارة التعليمية بانطلاقة العام الدراسي الجديد وأثنى على ما شاهده من انتظام وحضور وحماس كبير من قبل قادة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور في سبيل تحقيق أهداف التعليم السامية ، ورفع القرقاح شكره وتقديره للقيادة الكريمة على الدعم غير المحدود لقطاع التعليم بشكل خاص وجميع القطاعات الأخرى بشكل عام، في محافظة ظهران الجنوب أسوة بجميع مناطق ومحافظات المملكة الأخرى

وقلد القرقاح بمشاركة معلمي الصفوف الأولية عددًا من الطلاب البطاقات التعريفية وقام بتوزيع الهدايا عليهم كما شملت جولة المحافظ ثانوية الملك فيصل ومتوسطة سعد بن أبي وقاص بحي الرحيبين.

//انتهى//

15:27ت م

0163





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يتفقد عدداً من مدارس المحافظة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.