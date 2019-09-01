السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض يرفع الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية



الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد :" يطيب لي أن أقدم خالص الشكر والامتنان لسموكم الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل ( هيئة تطوير مدينة الرياض ) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة سموكم الكريم، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى".

وأضاف سمو أمير منطقة الرياض " يسرنا أن نشير، إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم الذي يعد امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لمدينة الرياض، يُجسد الرؤية السديدة والنظرة الثاقبة لسموكم الكريم، للارتقاء بمدينة الرياض والوصول بها إلى المكانة العالمية الرائدة التي تستحقها بما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

وقال سموه :" اسأل الله جلتّ قدرته، أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، ويحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسموكم الكريم -حفظكم الله - ".

// انتهى //

15:27ت م

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الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي مدينة الرياض الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل (هيئة تطوير مدينة الرياض) إلى هيئة ملكية باسم ( الهيئة الملكية لمدينة الرياض ) .وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد :" يطيب لي أن أقدم خالص الشكر والامتنان لسموكم الكريم، نيابة عن أهالي مدينة الرياض ومنطقة الرياض، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتحويل ( هيئة تطوير مدينة الرياض ) إلى هيئة ملكية باسم (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، يكون لها مجلس إدارة برئاسة سموكم الكريم، وتنقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من "لجنة المشروعات الوطنية الكبرى".وأضاف سمو أمير منطقة الرياض " يسرنا أن نشير، إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم الذي يعد امتداداً للرعاية الكريمة والدعم السخي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- لمدينة الرياض، يُجسد الرؤية السديدة والنظرة الثاقبة لسموكم الكريم، للارتقاء بمدينة الرياض والوصول بها إلى المكانة العالمية الرائدة التي تستحقها بما ينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".وقال سموه :" اسأل الله جلتّ قدرته، أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، ويحفظ لهذه البلاد المباركة أمنها ورخاءها وازدهارها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وسموكم الكريم -حفظكم الله - ".// انتهى //15:27ت م0162

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