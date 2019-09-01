السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام يتفقد سير الدراسة في اليوم الأول من العام الدراسي 1441هـ



الرياض 02 محرم 1441 هـ الموافق 01 سبتمبر 2019 م واس

تفقد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم , المعهد العالي للقضاء ، وعمادة البرامج التحضيرية ، وكلية الطب ، وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة , وذلك للاطلاع على سير الدراسة في أول يوم دراسي للفصل الاول من العام الجامعي 1441 هجري .

واستمع معاليه من عمداء الكليات إلى شرح موجز عن سير الدراسة في أول يوم دراسي ومستوى حضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تهيئة البيئة التعليمية من قاعات دراسية ومعامل ووسائل تعليمية وكافة الخدمات المرافقة .

وخلال زيارته شكر مدير الجامعة الكليات على حسن الإعداد والترتيب للعام الدراسي الجديد ، مشيداً بالتزام أعضاء هيئة التدريس لأداء مهامهم الدراسية في اليوم الأول للدراسة ، مشدداً على ضرورة تفعيل الجداول الدراسية ، والاستفادة من كافة الإمكانيات التي توفرها جامعة الإمام في سبيل تعزيز مستواهم العلمي ، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والإبداع ومكللاً بالنجاح والتفوق .

// انتهى //

15:25ت م

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