السعودية | “هدف” يوقع اتفاقية مع إحدى الجامعات البريطانية لتنفيذ برامج تدريب “أكاديمية هدف للقيادة” لتأهيل الموظفين السعوديين لإدارة القطاع الخاص

المناطق - واس

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” اليوم، اتفاقية تعاون مع إحدى الجامعات البريطانية، لتنفيذ وتصميم برنامج تدريب “أكاديمية هدف للقيادة”، الهادف لتطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري: نتطلع أن تسفر الجهود، في زيادة أعداد القوى الوطنية الشابة الملتحقة في الأكاديمية، وتحقيق التعاون والتكامل بين الصندوق والقطاع الخاص، للاستثمار سوياً في رأس المال البشري الذي يقود المنشآت لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى مساعدة المنشآت على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتأتي اتفاقية التعاون، في إطار جهود “هدف” في الإسهام، على رفع معدلات التوطين النوعي والمتميز، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، لإدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، وتطوير المهارات والقدرات.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

وتتضمن شروط الالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، واتقان اللغة الإنجليزية.