وُلد ملكًا يعرض بصالات السينما في السعودية والخليج

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن موعد عرض الفيلم العالمي “وُلد ملكًا” (Born A King)، وذلك بدءًا من يوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، في صالات السينما في السعودية ودول الخليج العربي.

ويتناول الفيلم زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، إلى بريطانيا عام 1919م، وهو إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وتم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني الحائز على جائزة الأوسكار أندريس غوميز.

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وهو فيلم تاريخي سعودي يغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1906م إلى عودته من إنجلترا في عام 1920م، ويصف أول رحلة دبلوماسية مهمة لمواطن سعودي إلى الديوان الملكي البريطاني، حيث هناك، كان على الأمير فيصل الشاب، البالغ من العمر 13 عامًا، أن يلتقي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.

وسوف تقوم شركة فوكس سينما بعرض الفيلم في صالاتها في السعودية، إضافة إلى توزيع الفيلم بالتعاون مع شركات السينما الأخرى في السعودية وفي دول الخليج العربي، حيث تعد فوكس سينما المشغّل الأكبر لدور السينما في الشرق الأوسط وأحد أوائل المشغلين الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في السعودية، وتقدم تجربة سينما عالمية المستوى شاملة ومتطورة في المملكة عبر صالاتها في مدن الرياض وجدة والدمام.

يُذكر أن الفيلم من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل. والممثل السعودي راكان عبدالواحد الذي مثل شخصية الملك عبد العزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شاباً سعودياً في الفيلم.