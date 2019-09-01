فيديو.. الشهراني يوضح لـ”المواطن” معايير تشخيص وقبول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الإخصائي النفسي ومشرف القياس والتشخيص النفسي بتعليم جدة، الأستاذ محمد الشهراني في حديث خاص لـ” متابعات الخليج 365” عن عملية ضوابط تشخيص وتحديد الأهلية والقبول في المدارس لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الشهراني أن الضوابط والمعايير تختلف باختلاف نوع الإعاقة التي يعاني منها الطفل لافتًا إلى أن عملية القياس تهدف بالأساس إلى تحديد المكان التربوي المناسب لكل طفل وتوجيهه التوجيه الصحيح.

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وأفاد أن عملية القياس هي عملية يتم فيها تطبيق عدة إجراءات تبدأ بجمع المعلومات، مثل مقاييس الذكاء وغيرها عن كل طالب من ذوي الإعاقة وهي مقاييس معتمدة من وزارة التعليم وتهدف إلى التشخيص السليم لكل حالة.