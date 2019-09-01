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المالكي: الميليشيا تتاجر بأرواح المدنيين والتحالف لم يستهدف سجن ذمار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن التحالف قصف موقعًا عسكريًا في محافظة ذمار لتحييد القدرات الحوثية.
ولفت المالكي إلى أن الهدف العسكري الذي قصفه التحالف في ذمار هو هدف مشروع وليس سجنًا مدنيًا كما يزعم الحوثيون، موضحًا أن الميليشيات الحوثية تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني وتغير رواياتها بشأن الموقع العسكري المستهدف في ذمار.
وأضاف المالكي: اتخذنا كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع العسكري المشار عليه مشيرًا إلى أن تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني
وأفاد المالكي أن ميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها الميليشيات على الأسلحة.
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