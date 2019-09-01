شكرا لقرائتكم صور.. “المواطن” توثق انطلاق العام الجديد بمدارس نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-01 صور.. “متابعات الخليج 365” توثق انطلاق العام الجديد بمدارس نجران متابعات الخليج 365 - علي الصقري - نجران وثقت صحيفة “متابعات الخليج 365“، انطلاق العام الدراسي الجديد 1441 بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بتعليم نجران، وسط حضور مكثف لجميع الطلاب بجميع الصفوف. Advertisements وشهدت المدارس الابتدائية برامج متنوعة لتهيئة الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي، في ظل الاستعدادات المكثفة من قبل المدارس استعدادا للعام الجديد.









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