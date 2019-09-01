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عون: الدولة العثمانية مارست الإرهاب ضد اللبنانيين.. والضحايا مئات الآلاف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الدولة العثمانية مارست “إرهاب الدولة” بحق اللبنانيين في الحرب العالمية الأولى.
واتهم عون الدولة العثمانية بالمسؤولية عن مئات آلاف الضحايا ما بين “المجاعة، والتجنيد، والسخرة”.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابل بالعفن والقتل وإذكاء الفتن الطائفية، إن إرهاب الدولة الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين خصوصاً خلال الحرب العالمية الأولى أودى بمئات آلاف الضحايا ما بين المجاعة والتجنيد والسخرة”.
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