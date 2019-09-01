سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنورة

2019-09-01

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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وتشمل الحالة الجوية، المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, والحناكية, وبدر، والعلا، وخيبر والأجزاء المجاورة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.