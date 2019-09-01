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سحب رعدية تصحبها رياح نشطة على المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وتشمل الحالة الجوية، المدينة المنورة، ومحافظة ينبع, والحناكية, وبدر، والعلا، وخيبر والأجزاء المجاورة.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.
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