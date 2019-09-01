الان تتابع إغلاق جزئي لطريق “مكة – المدينة” بسبب أعمال الصيانة في جسر عسفان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365 أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن أعمال الصيانة في جسر عسفان باتجاه المدينة، أدت إلى إغلاق جزئي لطريق مكة – المدينة. وأضافت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأحد، أن الأعمال تتم بمباشرة الجهات المختصة، لافتة إلى أنه جاري العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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