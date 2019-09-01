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مغادرة مليون و316 ألف حاج بعد أداء المناسك

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع مغادرة مليون و316 ألف حاج بعد أداء المناسك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة - الخليج 365

نشرت وزارة الحج والعمرة، أمس السبت، إحصائية بعدد حجاج الخارج المغادرين عبر منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حيث تم تسجيل مغادرة مليون و316 ألفاً و665 حاجاً بعد أداء مناسك الحج.

وتضمّنت الإحصائية عدد الحجاج الذين غادروا عبر المنافذ الجوية البالغين مليونا و205 آلاف و511 حاجاً، إلى جانب 94 ألفا و87 حاجاً غادروا عبر المنافذ البرية، و17 ألفا و67 حاجاً غادروا عبر المنافذ البحرية.

كما بلغ عدد الموجودين في مكة المكرمة بعد الحج 288 ألف حاج، وبلغ عدد الموجودين في المدينة المنورة 250 ألف حاج.

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