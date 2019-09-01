شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي كاشفاً كذب الحوثي: التحالف استهدف موقعاً عسكرياً مشروعاً في ذمار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أفاد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن الموقع الذي قصفه التحالف في ذمار (الأحد) «هدف عسكري» وليس سجنا كما ادعت مليشيات الحوثي.
وأوضح المالكي أن الموقع المستهدف هدف مشروع، ويبعد نحو 10 كيلومترات عن ذمار، مشدداً على أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع المذكور.
وأكد أن ميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها مليشيا الحوثي على الأسلحة، مشيرا إلى أن تطوير أسلحة الميليشيا يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اليمن.
وكان التحالف أعلن فجراً أنه دمر موقعاً عسكرياً لمليشيا الحوثي في ذمار جنوب صنعاء، وهو عبارة عن مخازن للطائرات من دون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية، مضيفاً أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
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