شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور المدينة» لـ«الخليج 365»: لا حوادث في أول يوم دراسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) ‏ كشف لـ«الخليج 365» المتحدث باسم مرور منطقة المدينة المنورة الرائد جمال الصاعدي أن صباح أول يوم دراسي لم يشهد تسجيل حوادث مرورية. وأوضح الصاعدي أن مرور المدينة شرع بتنفيذ خطته المرورية للعام الدراسي الجديد، وتمحورت حول 3 جوانب: الجانب التنظيمي وذلك بتوزيع كافة الضباط والأفراد الميدانيين وانتشار الدوريات والدراجات الآلية وبدعم الإداريين بجميع محافظات المنطقة على المحاور الرئيسية والتقاطعات والميادين، وتكثيف الوجود المروري عند المدارس والجامعات لتسيير الحركة المرورية بانسيابية تامة منذ ساعات الصباح الباكر، كما ركزت على الجانب الضبطي وذلك برصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة ومنع دخول الشاحنات في أوقات الذروة ومتابعة حافلات النقل المدرسي. وارتكزت بنود الخطة على الجانب التوعوي وذلك بتوزيع الورود والبروشورات التوعوية على الطلاب والطالبات على التقاطعات والإشارات الضوئية وبالقرب من المدارس.



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