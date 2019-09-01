السعودية | المالكي: لدينا إثباتات أن الموقع المستهدف بذمار عسكري

شكرا لقرائتكم المالكي: لدينا إثباتات أن الموقع المستهدف بذمار عسكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الموقع الذي قصفه التحالف في ذمار ليل السبت الأحد "هدف عسكري"، وليس سجناً، كما ادعت ميليشيات الحوثي.

وأوضح في تصريحات، الأحد، أن الموقع المستهدف هدف مشروع، مشدداً على أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات لتحييد المدنيين أثناء استهداف الموقع المذكور.

كما أضاف أن الهدف الذي تم استهدافه يبعد حوالي 10 كيلومترات عن ذمار.

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تواجد للحرس الثوري

إلى ذلك، أشار إلى أن تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في اليمن.

كما أكد أن "ميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها الميليشيات على الأسلحة".

وكان التحالف أعلن فجراً أنه قام بتدمير موقع عسكري للميليشيا الحوثية بذمار جنوب صنعاء، وهو عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية.

وأضاف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.